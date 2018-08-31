مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين تتعرض لأضرار بالغة اثر هطول أمطار غزيرة عليها قوانغتشو 31 اغسطس / بنا / ضربت الأمطار الغزيرة مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين على مدار الايام القليلة الماضية، مما أدى الى غمر العديد من المدن .



ونقلت وكالة انباء شينخوا الصينية عن مقر السيطرة على الفيضانات بالمقاطعة اليوم الجمعة قوله إن مدن شانتو وهويتشو وشانوي شرقي قوانغدونغ شهدت عواصف مطيرة شديدة على مدار يومين متتاليين، حيث سجلت معدلات سقوط الأمطار 24 ساعة في بعض المناطق.



وارتفعت مستويات المياه في العديد من الأنهار بسرعة بسبب هطول الأمطار، حيث سجل نهر ليانجيانغ فى شانتو أعلى مستوى للمياه، بارتفاع 1.31 متر عن مستوى التحذير من الفيضان عند الساعة السابعة مساء يوم الخميس.



وبدأت الاستجابة لحالات الطوارئ، حيث تم إرسال 40 قارب إنقاذ إلى المدن التي غمرتها المياه.



وأنقذت سلطات الأمن العام والإطفاء بالمقاطعة أكثر من 600 شخص وأجلت 1000 شخص آخر. كما نقلت حكومة مدينة شانتو 34800 شخص الى اماكن امنة.



ع ذ



بنا 1409 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/08/31 - 18 : 05 PM