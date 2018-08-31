محافظة اوكيناوا اليابانية تلغي تصريحا لردم أرض من أجل إنشاء قاعدة أمريكية جديدة عليها

طوكيو في 31 اغسطس / بنا / ألغت إدارة محافظة أوكيناوا تصريحا لردم أرض من أجل إنشاء قاعدة جديدة عليها لمشاة البحرية الأمريكية في منطقة ساحلية بمدينة ناغو.



وذكر موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون الياباني ان هذا التحرك من قبل المحافظة يهدف إلى منع أعمال الردم التي تقوم بها الحكومة المركزية.



يذكر أنه يتم ردم الأرض بهدف نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية من مدينة غينووان إلى حي هينوكو الأقل كثافة سكانية.



وأخطرت إدارة المحافظة المكتب المحلي لوزارة الدفاع بقرار الإلغاء اليوم الجمعة.



وقالت المحافظة إنها قررت إلغاء التصريح احتراما لرغبات محافظ أوكيناوا السابق تاكيشي أوناغا الذي توفي جراء الإصابة بالسرطان في الثامن من أغسطس .



وأخبر نائب محافظ أوكيناوا كيئيتشيرو جاهانا الصحفيين في وقت لاحق من يوم الجمعة أن إجراءات الحكومة المركزية لحماية الشعاب المرجانية ونوع مهدد بالانقراض كانت مثيرة للمشاكل.

وقال إنه بعد إعطاء التصريح، اكتشفت المحافظة أن الموقع لن يكون قادرا على دعم الجدران البحرية بشكل مناسب.





ع ذ



بنا 1402 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/31 - 12 : 05 PM