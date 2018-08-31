لجنة أممية توصي اليابان بتبني نهج يركز على الضحايا لتسوية قضية من يعرفن بنساء الترفيه طوكيو في 31 اغسطس / بنا / أوصت لجنة أممية للقضاء على التمييز العنصري اليابان بتبني نهج يركز على الضحايا لضمان التوصل لحل نهائي لقضية من يعرفن بنساء الترفيه إبان الحرب.



وذكر موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون الياباني أن أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري الثمانية عشر أصدروا تقريرا يوم الخميس بشأن وضع حقوق الإنسان في اليابان بعد تقييمه لأول مرة منذ 4 سنوات.



وقد تم التطرق لقضية نساء الترفيه أثناء المراجعة. وأعرب التقرير عن القلق بشأن ادعاءات من بعض المنظمات الأهلية بأن الحكومة اليابانية لم تقم بما فيه الكفاية لتسوية القضية، بما في ذلك اتفاقية عام 2015 مع كوريا الجنوبية.



وحث التقرير اليابان على قبول تحمل المسؤولية عن دورها في انتهاك حقوق الإنسان لتلك النساء ولضمان حل نهائي عن طريق تبني نهج يركز على الضحايا.





ع ذ



بنا 1358 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/08/31 - 05 : 05 PM