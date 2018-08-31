وزير الأشغال يدشن أحد أهم مشاريع برنامج عمل الحكومة (( افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات )) المنامة في 31 أغسطس / بنا / افتتح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف صباح اليوم الجمعة الجسر العلوي الأحادي الاتجاه الذي يصل شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح مع شارع الملك حمد والجسر الذي يعلو تقاطع النويدرات لتصبح الحركة المرورية حرة على هذا التقاطع في الاتجاهين الغربي والشرقي، حيث تقع هذه الاعمال ضمن مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات الذي ينفذ بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ضمن برنامج التنمية الخليجي.



وتقدم سعادة م. خلف بجزيل الشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدعمهما مشاريع تطوير شبكة الطرق بالمملكة، مضيفاً (نشكر شركائنا في العمل متمثلين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، هيئة الكهرباء والماء، هيئة النفط والغاز، الإدارة العامة للمرور، شركة ألمنيوم البحرين، شركة بابكو، محافظة العاصمة، المحافظة الجنوبية، مجلس أمانة العاصمة، المجلس البلدي الجنوبي، كما لا يفوتنا أن نشكر القائمين على الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية وكافة مستخدمي الطريق لتفهمهم وصبرهم وتعاونهم طوال فترة إنشاء المشروع.



حضر الافتتاح وكيل شؤون الأشغال م. أحمد الخياط والوكيل المساعد لشؤون الطرق م. هدى فخرو النائب محمد المعرفي، مدير عام أمانة العاصمة م. شوقية حميدان، رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري والعضو البلدي يوسف الصباغ، وممثلين عن هيئة النفط والغاز والإدارة العامة للمرور بالإضافة إلى السيد سمير عبدالله ناس من شركة ناس للمقاولات وممثل عن استشاري المشروع بارسونز وعدد من مهندسي المشروع.



ولفت سعادة الوزير إلى أن الجسر العلوي سينقل الحركة المرورية من شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح الى شارع الملك حمد. وسيعمل هذا الافتتاح المرحلي على تقليل الاختناقات المرورية بشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح وتقاطعي ألبا والنويدرات، حيث ستصبح الحركة المرورية حرة للقادمين من المنامة وسترة باتجاه الجنوب، كما ستصبح الحركة المرورية حرة للقادمين من دوار ألبا باتجاه المنامة وسترة، خصوصا مع ازدياد الحركة العمرانية والصناعية في المنطقة الجنوبية من المملكة.



وأشار سعادة الوزير إلى أن نسبة الإنجاز ككل في هذا المشروع بلغت نحو 76%، منوهاً إلى أن الوزارة تواصل الأعمال حالياً لإنشاء الجسر الثاني أسفل الجسر الأحادي على تقاطع دوار ألبا، حيث تم الانتهاء من إنشاء الجسر في حدود موقع الدوار السابق وجزئه الواقع على شارع الملك حمد، والعمل قائم حالياً على جزئه الواقع على شارع الاستقلال، علماً بأن هذا الجسر سينقل الحركة المرورية بشكل حر في اتجاه الجنوب والشمال بين شارع الملك حمد وشارع الاستقلال.



ويعتبر هذا المشروع إضافة مهمة لشبكة الطرق سترفع من أدائها في هذه المنطقة المكتظة بالأنشطة الصناعية والتجارية ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويسهم في تسهيل الحركة المرورية إلى مناطق عسكر وجو والدور ومدينة خليفة التي هي قيد الانشاء حالياً.



يذكر أن المشروع قد أرسي من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على ائتلاف مقاولين شركة (كيه سي سي) الكويتية مع شركة (ناس) البحرينية بقيمة 46.8 مليون دينار.



وأضاف م. خلف أن الوزارة انتهت من 78% من أعمال إنشاء شبكة تصريف مياه الامطار، كما أن هذه الشبكة أخذت بعين الاعتبار بعض المناطق المحاذية للمشروع مثل المعامير والنويدرات وجزء من مجمعات منطقة الحجيات وشارع الرفاع.



كما حث سعادة الوزير مقاول المشروع على مواصلة جهوده في سرعة إنجاز المشروع والانتهاء منه حسب البرنامج المتفق عليه.



الجدير بالذكر أن أعمال المشروع تتضمن تحويل دوار ألبا الحالي إلى تقاطع من 3 مستويات يتكون من تقاطع أرضي يدار بإشارات ضوئية، وجسر علوي من 3 مسارات في كل اتجاه، وينقل حركة المرور على امتداد شارع الاستقلال وشارع الملك حمد، وجسر أحادي الاتجاه من مسارين يعلو الجسر السابق ذكره، وينقل حركة المرور القادمة من جهة شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح والمتجهة إلى شارع الملك حمد.



كما يتضمن المشروع تحويل دوار النويدرات الحالي إلى تقاطع من مستويين، أحدهما أرضي يدار بإشارات ضوئية، والآخر عبارة عن جسر علوي من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وينقل حركة المرور على امتداد شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة جزء كبير من شوارع الشيخ جابر الأحمد الصباح والاستقلال والمعسكر والملك حمد لغاية شارع 96 وحصر الدخول والخروج عليه ليصبح من منافذ محددة، وإعادة إنشاء شارع 15 المتجه جنوباً من دوار النويدرات، وإنشاء شارع جديد مزدوج يربط منطقة المعامير الصناعية بشارع الملك حمد جنوب دوار (ألبا)، وتطوير الشارع المؤدي إلى محطة تكرير البترول والمداخل والمخارج للدفاع المدني وشركة (بابكو)، كما تمت إضافة بعض الأعمال الهامة الاخرى للمشروع لتوصيل الخدمة المثلى للمشاريع الإسكانية والمناطق الصناعية والمشاريع الاستثمارية، حيث تمت إضافة أعمال توسعة شارع الملك حمد في جزئه المحصور ما بين تقاطعه مع شارع 96 وتقاطعه مع شارع المؤدي إلى منطقة حفيرة، وأعمال إنشاء منفذ ومخرج على غربي شارع الاستقلال ليخدم المناطق الإسكانية والتجارية في منطقة الحجيات.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1340 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/08/31 - 55 : 04 PM