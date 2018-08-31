الشاهد يعفى وزير الطاقة والمناجم ومسؤولين اخرين في شبهات فساد تونس في 31 اغسطس / بنا / أعفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، ووزير الدولة للمناجم هاشم حميدي اضافة الى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة من مهامهم وذلك اثر شبهات فساد .

ونقلت وكالة الانباء التونسية عن الشاهد قوله، إنه " لا توجد خطوط حمراء في الحرب على الفساد، ولا أحد يتمتع بالحصانة في هذه الحرب"، مضيفا " نريد دولة قانون وشفافية" .



ووجه الشاهد رسالة طمأنة للمستثمرين الجدد في قطاع الطاقة، على هامش اللقاء الدوري بأعضاء حكومته اليوم بنادي ضباط الجيش الوطني بالعاصمة، أكد فيها "أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون في إطار الشفافية قصد تكريس مزيد من الشفافية في قطاع الطاقة"، قائلا "إن دفع الاستثمار في قطاع الطاقة لا يعني نهب ثروات الشعب التونسي واستغلالها بطريقة غير شفافة".



وحول الإنتقادات التي طالت قطاع الطاقة في علاقة بملفّات فساد، أكد الشاهد أنّ "الحرب على الفساد متواصلة، وأنّ الجميع على علم بالإشكاليات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة"، مضيفا "أن ملف الطاقة كبير ويحتاج إلى مزيد من الشفافية وإلى أن يطبق المستثمرون الجدد القانون".







ع ذ



بنا 1339 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/08/31 - 49 : 04 PM