الفرنسيون مستاؤون من وصف ماكرون لهم " بقبائل الغال المقاومة للتغيير"

باريس في 31 اغسطس / بنا / أثار وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الفرنسيين بأنهم "قبائل بلاد الغال المقاومة للتغيير" الجدل والاستياء في فرنسا، في وقت أبدى إعجابه بتقبل الشعب الدانماركي للتحولات الأخيرة، وذلك خلال زيارته للدانمارك.

وبحسب وكالة فرانس برس فقد تسبب تصريح ماكرون والذي قال فيه أن "قبائل بلاد الغال تقاوم التغيير" في ردود فعل غاضبة إزاء هذا الوصف "الكاريكاتوري "للشعب الفرنسي من رئيسه الذي يعتبر نفسه "إصلاحيا".



وكان ماكرون قد عبر الأربعاء في كوبنهاغن عن إعجابه بـ"المرونة" في طرد العمال وتأمينهم على الطريقة الدانماركية، ما اعتبره غير ممكن في فرنسا بسبب فوارق ثقافية.



وصرح ماكرون الذي كثيرا ما تصطدم رغبته في " تغيير" فرنسا بجمود مفترض لدى الفرنسيين، "هذا الشعب (الدانماركي)اللوثري الذي عاش تحولات السنوات الأخيرة، ليس تماما مثل (قبائل الغال) المقاومة للتغيير". وتبعت هذه التصريحات مواقف غاضبة.



وقال رئيس حزب الجمهوريين (يمين) لوران فوكييز الخميس " ليس من المقبول سماع رئيس للجمهورية الفرنسية يصور بشكل كاريكاتوري الفرنسيين وهو في الخارج".وإزاء الجدل، أكد ماكرون أن الأمر لا يعدو أن يكون "دعابة"مؤكدا "حبه "لـ"قبائل بلاد الغال"في إشارة إلى السكان الذين كانوا يعيشون في فرنسا الحالية قبل وصول الرومان ويفترض أن (الغال) هم أجداد الفرنسيين.



لكن اليمين المتطرف رأى في هذه التصريحات "المتعالية "ما وصفه بـ"عملية إلهاء لجعل الناس تنسى الصعوبات" التي يواجهها رئيس الدولة، بحسب نيكولا باي عضو المكتب التنفيذي للتجمع القومي (الجبهة الوطنية سابقا)مشيرا خصوصا إلى استقالة وزير البيئة نيكولا هولو وقضية موظف الرئاسة ألكسندر بينالا.







ع ذ



بنا 1318 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/08/31 - 28 : 04 PM