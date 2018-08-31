انفجار في مصنع للمتفجرات في روسيا يقتل ثلاثة أشخاص وفقدان عدد من الأشخاص موسكو 31 أغسطس/بنا/ وقع انفجار في مصنع للمتفجرات في روسيا اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينما ما زال هناك أشخاص آخرون في عداد المفقودين.



وفي هذا السياق أوضح المحققون الاتحاديون في بيان أن "الانفجار وقع في مصنع سفيردلوف للمتفجرات في مدينة دزيرجينسك بوسط البلاد".



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه من المعتقد أن الحادث وقع جراء مخالفة للإجراءات خلال عمليات تصنيع مادة (أمونال) المتفجرة، وانتشرت النيران على مساحة تبلغ نحو مئة متر مربع.



خ.أ



بنا 1111 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/08/31 - 28 : 02 PM