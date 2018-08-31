خلال استبيان لقياس رضا العملاء..أمانة العاصمة: 87% يشيدون بقدرة موظف مركز الخدمات في انجاز معاملاتهم المنامة في 31 اغسطس / بنا/ أجرت أمانة العاصمة استبيانها الدوري لقياس رضا العملاء عن مركز خدمة العملاء بالمنامة، وذلك لتحسين أداء وجودة الخدمات البلدية للمراجعين، ولتعزيز مواطن القوة في المركز وتطويرها بناءاً على رأي وملاحظات المراجعين.

وأوضحت الأمانة أنه تم تنفيذ الاستبيان لقياس عدد من المحاور المهمة، كتقيّيم أداء موظفي الاستقبال، تقييم مكان الانتظار، سهولة الوصول إلى المركز، قياس الجانب المعرفي لدى المراجعين عن آلية تنفيذ الخدمة، كفاءة الإنجاز ومدى معرفة المراجعين بتنوع وسائل دفع الرسوم البلدية، إضافة إلى رأيهم حول المرافق الخدمية بالمركز.



وكشفت نتائج هذا الاستبيان أن 56% من العملاء انجزوا معاملتهم خلال زيارتهم الأولى للأمانة، في حين أرجع الآخرين أسباب تأخر انجاز معاملاتهم لليوم التالي حيث تتطلب توقيع الشهادات والرخص والاجازات، فضلا عن بعض المعاملات التي تتطلب دراسة وزيارة ميدانية لموقع الطلب من قبل الأقسام المختصة، وبيّن آخرون تفهمهم بأن تأخر معاملاتهم كان بسبب ارتباط الموافقات بجهات حكومية أخرى.



من جانب آخر أكد 83% من العملاء أن مكان الانتظار حاز على تقدير جيد جداً في حين رأى 14% جيد، وحول الجانب المعرفي لموظف مركز خدمة العملاء أظهرت نتائج الاستبيان ان 87% من العملاء يرون أن موظف المركز متمكن من انجاز معاملته، واشار 67% منهم إلى أن تعامل موظفي المركز كان ممتازاً معهم، في حين وصفه 24% بأن تعاملهم جيد جداً والـ 9% المتبقية وصفته بالجيد.



ومن خلال قياس الجانب المعرفي لدى الجمهور واللوحات الارشادية بمركز خدمة العملاء، ذكر 86% من العملاء إن الارشادات وآلية الخدمة البلدية كانت واضحة لهم، و83% من العملاء أوضحوا بأنهم لم يواجهوا صعوبة في الحصول على موقف للسيارة خارج المركز.



وحول المحور الأخير، وجد 94% من العملاء أن عملية دفع الرسوم البلدية ميسرة ومتنوعة الطرق، كما بيّن 91% من العملاء أنهم على دراية بالمرافق الخدمية للمركز.



وفي هذا السياق أكدت أمانة العاصمة أنها حريصة على وضع الخطط لتحسين خدماتها، والأخذ بالاعتبار مقترحات المراجعين لتقديم خدمات بلدية عالية الجودة، من خلال استطلاع آراء المواطنين والمقيمين وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة وعن المعاملة التي يحصل عليها في مركز خدمة العملاء.



من جانب آخر أعدت الأمانة خطة لنشر رسائل إعلامية توعوية عبر حساباتها في التواصل الاجتماعي، لكل خدماتها البلدية مع توضيح الاشتراطات التابعة لها والمستندات المطلوبة، فضلاً عن تفاصيل التصنيفات بهدف إيصال المعلومة للمواطن بشكل واضح ومتكامل.



وحرصت الامانة على إعطاء أولوية التنفيذ في خطتها للخدمات الحيوية مثل تراخيص الهدم والبناء والصيانة والترميم، مبينة خلالها الاشتراطات والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وجهة المراجعة والفترة الزمنية التي تحتاجها الخدمة للإنجاز وغيرها من التفاصيل، كما حرصت على بيان الفروقات بين التصنيفات المعتمدة لمختلف المناطق بما يشمل المسموح وغير المسموح من أعمال بناء وتراخيص.



وبيّنت الأمانة أن خطتها هذه تسهم في إيصال المعلومات بشكل صحيح للعملاء من خلال تقديمها بشكل مبسط، الأمر الذي يسهل من عملية تقديم الخدمة والارتقاء بمستوى جودة الإنجاز لدى مختلف أقسام الأمانة ويختصر الكثير من الوقت والجهد في تحديد المتطلبات لكل خدمة واحتياجاتها، كما يحد من المخالفات.



وأضافت أنه من منطلق مكانة محافظة العاصمة كمركز اقتصادي وتنموي لمملكة البحرين، فإنها تحرص على مواكبة المستجدات والتطور الحاصل على مختلف الأصعدة الخدمية والاعلامية، ولاستقبال أية مقترحات واستفسارات التواصل مباشرة عبر الهاتف 17983000 أو 17983031 وكذلك النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).









خ.ب/خ.أ



بنا 1044 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/08/31 - 52 : 01 PM