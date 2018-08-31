ألمانيا تعتزم زيادة دعمها المالي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيينا 31 أغسطس/بنا/ قالت الحكومة الألمانية انها تعتزم زيادة دعمها المالي مجددا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعاني تحت وطأة سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وذكرت وكالة الانباء الألمانية (د ب أ) أن وزير الخارجية هايكو ماس أرسل اليوم الجمعة خطابا إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي أبلغهم فيه أنه يُجرى الإعداد حاليا لزيادة المساعدات المقدمة للوكالة على نحو جوهري.



وطالب الوزير في الخطاب الاتحاد الأوروبي بزيادة مساهماته للوكالة، لأن المساهمات الألمانية وحدها لن تكفي حتى بعد زيادتها لسد العجز الحالي في الوكالة، والذي تقدر قيمته بـ217 مليون دولار.



وذكر ماس أن الأونروا تقدم إسهاما مهما في توفير الإمدادات للفلسطينيين، وبالتالي تمثل أهمية كبيرة للاستقرار في المنطقة، موضحا أن إخفاق الوكالة قد يتسبب في "سلسلة من ردود الفعل لا يمكن التحكم بها".



ويعود سبب الأزمة المالية للأونروا إلى السياسة الأمريكية الراهنة، حيث جمد ترامب مطلع هذا العام المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، لأنه يعتبرهم مسؤولين عن جمود عملية السلام مع إسرائيل، وفي المقابل، يتهم الفلسطينيون ترامب بالتحيز للمواقف الإسرائيلية.



خ.أ



بنا 0926 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/08/31 - 41 : 12 PM