وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتسلم نسخة من كتاب (المشاركة السياسية للمرأة البحرينية) المنامة في 31 أغسطس / بنا/ التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة البحرين، الدكتورة موزة عيسى سلمان الدوي، حيث أهدته نسخة من كتابها (المشاركة السياسية للمرأة البحرينية..تحديات وطموحات).



ويرصد الكتاب مؤشرات لواقع وتحديات مشاركة المرأة البحرينية في الحياة السياسية بشكل عام في مملكة البحرين، وأهمية تفعيل حضورها كشريك أساسي في صنع القرار، وعضوية المجالس التشريعية والبلدية والمجتمع المدني، إضافة إلى تناول نماذج نسائية بحرينية استطاعت تحقيق النجاح والوصول لشغل عدد من المناصب القيادية في البلاد.



وبهذه المناسبة ثمّن الوزير حميدان الجهد الذي بذلته المؤلفة في إعداد الكتاب، متمنياً أن يشكل هذا الإصدار إضافة قيمة للمكتبة البحرينية، وأن يستفيد منه الباحثون والقراء في مجال عمل المرأة التشريعي والسياسي، وتأكيد جدارتها ومشاركتها النوعية في المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.





خ.ب/خ.أ



بنا 0915 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/08/31 - 21 : 12 PM