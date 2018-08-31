رئيس المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم ضريبية أميركية تفرض على السيارات بروكسل في 31 أغسطس/بنا/ أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر صباح اليوم الجمعة "أن الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية قد تفرضها الولايات المتحدة على السيارات، في وقت تلوح مجددًا بوادر التصعيد التجاري بعد التهدئة التي أقرت في يوليو بين واشنطن وبروكسل".



وقال يونكر متحدثا لشبكة إعلامية ألمانية إنه "في حال شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية، كما هدد أمس، في مقابلة، "فسوف نقوم بالأمر نفسه".



خ.أ



بنا 0817 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/31 - 22 : 11 AM