تحضيرا لموسم الانتخابات التشريعية والبلدية المقبل.. المجلس الأعلى للمرأة ينظم لقاء تعريفيا للعازمات على الترشح المنامة في 31 أغسطس/ بنا/ أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية عن إقامة اللقاء التعريفي إيذاناً ببدء أعمال "برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة" بشكل رسمي، ودعا الإعلان العازمات على الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2018 لحضور اللقاء الذي سيقام يوم الخميس 6 سبتمبر المقبل بمقر المجلس بالرفاع.

ويهدف اللقاء إلى تعريف المرشحات بتفاصيل واشتراطات الاستفادة من البرنامج الذي يشترك في تنفيذه كل من الأمانة العامة للمجلس ومعهد التنمية السياسية، حيث سيقدم البرنامج، من خلال مجموعة من الخبراء المختصين، الاستشارات النوعية في المجالات القانونية والسياسية والإعلامية وإدارة العملية الانتخابية، كأحد التدابير المطلوبة لدعم السيدات المقبلات على الترشح وبما يعزز من تنافسية المرأة لخوض العمل السياسي ومشاركتهن في الحياة العامة.



وسيعمل اللقاء على تعريف المنتسبات له بأهم الوثائق المرجعية والأدلة الإرشادية والدراسات النوعية التي ستتاح من قبل البرنامج للمترشحات والتي ستتضمن التشريعات القانونية ذات العلاقة بالانتخابات، وتحليل الدوائر الانتخابية، وآليات وضع البرنامج الانتخابي، والتعامل مع وسائل الإعلام، وإدارة العملية الانتخابية وصولا إلى رفع مستويات تنافسية المرأة استعداداً لمشاركتها السياسية.



كما ستتعرف المرشحات على الدعم الفني والنوعي الذي سيحظين به من قبل فريق خبراء البرنامج، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الفردية والجماعية للمرشحات وفرق حملتهن الانتخابية، وتصنيف المشكلات التي تواجهها المرشحة وإيجاد الحلول المناسبة لها.



وأشار الإعلان بأن على الراغبات بالتسجيل في هذا البرنامج التواصل على أرقام الهواتف التالية: 17417190 – 17417158 – 17417169 ، وذلك من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساًء.







خ.ب/خ.أ



بنا 0815 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/31 - 39 : 11 AM