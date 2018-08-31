القنصلية العامة لمملكة البحرين في ممباي تؤكد سلامة جميع المواطنين في ولاية كيرلا الهندية المنامة في 31 اغسطس /بنا/ اكدت القنصلية العامة لمملكة البحرين في ممباي على سلامة جميع المواطنين البحرينيين في ولاية كيرلا الهندية، وعودة مطارها للعمل مجدداً من تاريخ 29 أغسطس 2018م، وأن الوضع الحالي في الولاية يعود تدريجياً لطبيعته.

وذكرت القنصلية العامة في ممباي بأنها قد قامت بواجبها تجاه رعايا مملكة البحرين في الكارثة الطبيعية التي عصفت ولاية كيرلا جنوب الهند؛ وتؤكد على التزامها بتنفيذ أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين المتمثلة في حماية المواطنين ومصالحهم في الخارج.



خ.ب/خ.أ



بنا 0813 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/08/31 - 25 : 11 AM