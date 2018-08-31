تحطم مروحية أثيوبية ومصرع 18 شخصا كانوا على متنها أديس أبابا في 31 أغسطس/بنا/ لقي 18 شخصا مصرعهم بعد تحطم مروحية عسكرية إثيوبية في منطقة شوا الشرقية بولاية أوروميا.



وذكرت وكالة الأنباء الأثيوبية (ena) أن الطائرة المروحية التي تحطمت أمس الخميس تابعة لوزارة الدفاع، وكان على متنها 15 من أفراد قوة الدفاع وثلاثة مدنيين إلى أن من بين الضحايا امرأتين و طفلين.



وأشارت إلى أن الطائرة تحطت عندما كانت متجهة من مدينة ديريداوا إلى مدينة بشيفتو، فيما لم يذكر سبب الحادث وملابساته حتى الآن.





خ.أ



بنا 0505 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/08/31 - 40 : 09 AM