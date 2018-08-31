أمريكا تمدد حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية حتى 31 أغسطس العام المقبل واشنطن في 31 أغسطس/بنا/ قررت الولايات المتحدة الامريكية تمديد حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية وسط مخاوف بإمكانية تعرض مواطنين أمريكيين للاعتقال .





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إن "سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج هي واحدة من أهم أولوياتنا، وأن التحذير من السفر إلى كوريا الشمالية لا يزال قائما".



وفي ذات السياق دعت الوزارة المواطنين الأمريكيين إلى الالتزام بالحظر مستشهدة بـ "مخاوف متواصلة بشأن التهديد بالاعتقال والاحتجاز لمدد طويلة هناك"



وأوضحت أن المخالفين لذلك قد يواجهون إجراءات جنائية ويتم إلغاء جوازات سفرهم.



وكان من المقرر أن ينتهي الحظر اليوم الجمعة لكن سيتم تمديده حتى 31 أغسطس العام المقبل.





خ.أ



بنا 0436 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/08/31 - 42 : 07 AM