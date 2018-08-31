مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 31 أغسطس / بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن المحلي والعلاقات العربية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين:



-جلالة الملك المفدى في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله البلاد.



- جلالة الملك المفدى والرئيس المصري يقومان بزيارة الى متحف البحرين الوطني.



- جلالة الملك المفدى والرئيس المصري: مواجهة كل أشكال الإرهاب خاصة من قبل ايران وحماية المياه والممرات الدولية.



-جلالة الملك المفدى يبعث برقية تهنئة إلى رئيسة ترينيداد و توباغو بذكرى الاستقلال.



-جلالة الملك المفدى يهنئ سلطان ماليزيا بمناسبة العيد الوطني.



- سمو رئيس الوزراء يهنئ سلطان ماليزيا بالعيد الوطني.



-سمو ولي العهد يهنئ سلطان ماليزيا بذكرى العيد الوطني لبلاده‎.



-القائد العام لقوة دفاع البحرين يقوم بزيارة تفقدية لعدد من وحدات قوة دفاع البحرين.



-وزير الداخلية يبحث مع السفير الأمريكي عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



-وزارة الإسكان تعلن انتهائها من توزيع 5000 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد.



البحرين تعادل الصين بذهب (أم الألعاب) بـ 12 ميدالية وتكسر رقم إنشيون 2014 وتحصد أكبر غلة في تاريخها.



-محافظ الجنوبية يفتتح شارع «ماجد بن ناصر الماجد النعيمي» بالرفاع الغربي.



-وكيل وزارة التربية: توظيف 797 من البحرينيين المؤهلين كمعلمين.



-هجرس: "التطوير العقاري" يطرح وحدات سكنية بأسعار تنافسية.



-الملا: التقارب البحريني المصري استراتيجي لمواجهة الإرهاب.



-هيئة تنظيم الاتصالات: 2 سبتمبر القادم اخر موعد لتسجيل بطاقات الـ SIM الآجلة الدفع.



-وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي جمعية القدم الخيرية.



الجبير: المرجعيات الثلاث هي الحل السياسي في اليمن.



-الزياني: استمرار دعم "طيران الخليج" لاتحاد النقابات.



4.5 ملايين دينار قيمة التداولات في بورصة البحرين هذا الأسبوع.



-فريق البحرين للتحمل 13 يشد الرحال لجنوب أفريقيا.



-فوز البسيتين والاهلي والبحرين وسترة في أولى مواجهات الدرجة الثانية.



-الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلق نحو نجران.



-جمعية الصحافيين الإماراتية: قناة الجزيرة تمارس التضليل الإعلامي.



-رئيس موريتانيا: الإخوان تسببوا في تدمير دول عربية عدة.



-وزير الخارجية الفرنسي: ايران «لا يمكنها تفادي» محادثات موسعة حول الملف النووي.



-ترامب: لا سبب لاستئناف المناورات مع كوريا الجنوبية.



-البحرية الأميركية تضبط أسلحة مهربة للحوثيين في خليج عدن.



- لوكا مودريتش أفضل لاعب في أوروبا.



-مواجهات مثيرة في قرعة مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



-فريق البحرين للتحمل 13 يشد الرحال لجنوب أفريقيا.



انطلاق موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري.. غداً.



-فوز البسيتين والاهلي والبحرين وسترة في أولى مواجهات الدرجة الثانية.





م.ف.ق/خ.أ



بنا 0342 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/31 - 48 : 06 AM