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الطقس في مملكة البحرين اليوم‎
2018/08/31 - 01 : 06 AM
المنامة في 31 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حار ورطب مع كميات متفاوتة من السحب.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ، ولكنها شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة أحياناً خلال فترة ما بعد الظهيرة .

ارتفاع الموج : من قدم إلى 3 اقدام .

درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90 % الصغرى 35% .


م.ف.ق


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/08/31 - 01 : 06 AM
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