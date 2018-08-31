الطقس في مملكة البحرين اليوم‎

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2018/08/31 - 01 : 06 AM
المنامة في 31 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حار ورطب مع كميات متفاوتة من السحب.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ، ولكنها شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة أحياناً خلال فترة ما بعد الظهيرة .
ارتفاع الموج : من قدم إلى 3 اقدام .
درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 90 % الصغرى 35% .
م.ف.ق
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اخر تحديث : 2018/08/31 - 01 : 06 AM