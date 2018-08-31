الطقس في مملكة البحرين اليوم‎ المنامة في 31 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حار ورطب مع كميات متفاوتة من السحب.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ، ولكنها شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة أحياناً خلال فترة ما بعد الظهيرة .



ارتفاع الموج : من قدم إلى 3 اقدام .



درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 90 % الصغرى 35% .





م.ف.ق





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/31 - 01 : 06 AM