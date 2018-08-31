ملك البلاد المفدى والرئيس المصري يقومان بزيارة الى متحف البحرين الوطني المنامة في 30 أغسطس/ بنا / قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بزيارة إلى متحف البحرين الوطني، حيث كان في مقدمة مستقبليهما معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وكبار المسؤولين بالهيئة.



حيث صافح فخامة الرئيس المصري كبار المسؤولين من الجانب البحريني ، كما صافح جلالة الملك المفدى أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس .



وتبادل جلالته مع فخامة الرئيس الأحاديث الودية حول ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من علاقات تاريخية راسخة وتعاون وثيق على كافة المستويات.



هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة مأدبة عشاء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق.



بعد ذلك قام حضرة صاحب الجلالة وأخوه فخامة الرئيس المصري بجولة في متحف البحرين الوطني حيث اطلعا على معرض وصور طريق اللؤلؤ واستمعا إلى شرح من معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة حول مشروع طريق اللؤلؤ المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والذي يعد مشروعاً فريداً من نوعه ويأتي في مقدّمة الجهود القائمة لإعادة تأهيل البلدة القديمة في محافظة المحرق.



كما يقدم معرض طريق اللؤلؤ الذي يعرض في متحف البحرين الوطني الرؤية المعمارية للموقع من خلال مجموعة من النماذج والصور والدراسات لعناصر المشروع المختلفة، بما في ذلك العناصر ذات الصلة بحفظ الموقع وصولاً إلى العناصر المعمارية الجديدة.



وأكدت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن هيئة البحرين للثقافة والآثار تسعى دوماً لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في توثيق الإرث الثقافي والحضاري العريق لمملكة البحرين وتعريف المواطنين والمقيمين والزوار به ، والحفاظ عليه لكي تستلهم منه الأجيال القادمة ما يربطها بتاريخها وحضارتها.



وقد سجل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقية كلمة في سجل الزيارات، هذا نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم

لقد سعدت اليوم بزيارة متحف البحرين الوطني ، الذي يعد من اقدم المتاحف في منطقة الخليج العربي ، ومنذ افتتاحه عام 1988م، وهو يحفظ تاريخ البحرين ويؤدي دوره كمؤسسة تنشر الثقافة باستضافة معارض ثقافية وفنية من مختلف دول العالم .

إن هذا المتحف الذي يمثل تتويجا للجهود التي تبذلها مملكة البحرين للحفاظ على تراث وتاريخ حضارة المملكة ، يعد منارة ثقافية وتحفة تمتاز بتصميم معماري فريد من نوعه .

وإنني اذ اجدد سعادتي بهذه الزيارة اليوم ، فأنني أتقدم لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بخالص الاحترام والتقدير والامنيات الطيبة بالرفعة والرقي تحت القيادة الحكيمة لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة .

عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية



بعد ذلك حضر جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس المصري أمسية فنية أقيمت بمناسبة زيارة فخامته لمملكة البحرين وذلك على مسرح البحرين الوطني.



وفي البداية، القت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة و الآثار كلمة هذا نصها:



صاحبَ الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملكَ مملكةِ البحرين، وفخامةَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسِ جهورية مصر العربية، حفظهُما الله ورعاهما.

صاحبَ السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر،

أصحابَ السمو والمعالي، ضيوفنا الكرام،



من مسرح البحرين الوطني الذي يعكس أهمية الحراك الثقافي في التاريخ المعاصر لمملكة البحرين، وفي سنةٍ نحتفي بها بمدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية، التي شهدت مؤخراً اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو وستشهد قريباً لقاء وزراء الثقافة للدول الإسلامية وافتتاح مركز زوار طريق اللؤلؤ، المعلم الثاني المدرج على لائحة التراث الإنساني العالمي، من هنا، ومن خلال الثقافة، عنوان الشعوب وهويتها، يسعدنا أن نستقبل ضيوفنا الكرام من جمهورية مصر العربية، والتي دائماً ما تكون الثقافة عنواناً يجمعنا معاً، وهنا نذكر احتفاء البحرين بالشاعر أحمد شوقي وهدية النادي الأدبي للمحرّق له كمجسّم لنخلةٍ تحمل اللؤلؤ البحريني، بمناسبة تتويجِه أميراً للشعراء.

نرحب بكم مجدداً في أمسيةٍ تجمع بلدَينا، في مسرح البحرين الوطني الذي كان هدية جلالة الملك للمنامة عاصمة الثقافة العربية عام ٢٠١٢.



بعدها ألقت عريفة الحفل كلمة قالت فيها:



صاحبَ الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملكِ مملكةِ البحرين حفظه الله ورعاه.

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جهورية مصر العربية،

أصحابَ السمو والمعالي، الحضورُ الكريم، السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه

حضورَنا الكريم،

يسعدنا في هذا المساء أن تُغنيَ الموسيقى والشعر والنغم هذه الأمسيّة الفنيّة في مسرح البحرين الوطني الذي شُيّد عام ألفين واثني عشر بدعمٍ من صاحب الجلالة، ملك البحرين المفدّى، حرصاً من جلالته على مكانة الفنّ في كتابة تاريخ مملكة البحرين المعاصر، ويسعدنا أن نبدأ لقاءنا مع القصيدة والشعر الذي يحمل الكثير من المعاني.



ثم ألقى السيد فواز أحمد الشروقي قصيدة شعرية بعنوان" أرى أرض الخلود لمصر ترنو" للدكتور عبدالله منصور آل رضي.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1930 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/08/30 - 40 : 10 PM