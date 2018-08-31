رئيس مجلس النواب يشيد بجلسة المباحثات التي جمعت جلالة الملك المفدى بالرئيس المصري ويؤكد أن العلاقات بين البلدين نموذج يحتذى للأخوة العربية والشراكة التاريخية المنامة في 30 أغسطس/ بنا / أشاد معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بنتائج جلسة المباحثات التي عقدت بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث حظيت بأهمية بالغة في ضوء التطور الكبير الذي تشهده العلاقات البحرينية المصرية، وخاصة خلال السنوات الماضية، بحيث أضحت العلاقات بين البحرين ومصر نموذجا يحتذى في العلاقات العربية من حيث التوافق في الرؤى والتنسيق الوثيق بين القيادتين في كل القضايا العربية والدولية.



واشار رئيس مجلس النواب إلى أن مملكة البحرين تقدر لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواقفه الأخوية الصادقة منذ توليه زمام الرئاسة في مصر الشقيقة في تدعيم وتعزيز العلاقات الوثيقة مع مملكة البحرين، والتي تجلت في تأكيده المستمر على صلابة ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.



وقال معالي رئيس مجلس النواب إن العلاقات بين البحرين ومصر اتسمت على مر التاريخ بخصوصية فريدة، باعتبارها نموذجاً للأخوة العربية والشراكة التاريخية والاستراتيجية العميقة والمتنامية، على أسس من الود والاحترام المتبادل في ظل قيادة لحضرة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



‏وأردف رئيس مجلس النواب أن البحرين على ثقة من أن القمة البحرينية المصرية ستكون لها نتائجها المثمرة على صعيد الجهود المبذولة لتعزيز التضامن العربي في مرحلة بالغة الدقة تعيشها الأمة العربية، في ظل التحديات الكبرى التي تستهدف إضعاف الأمة العربية وتمزيقها، مشيرا معاليه إلى أن القمة البحرينية المصرية التي عقدت في القاهرة في إبريل 2016 أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية.



كما أوضح معالي رئيس مجلس النواب أن التقارب بين البحرين ومصر تكاملي واستراتيجي، مستمد من التطابق في وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما أن المناورات والتدريبات المشتركة تجسّد التعاون بين البلدين والحرص على أمنهما، وتعزيز التعاون لمواجهة أي تحديات إرهابية.



وأضاف الملا أن البحرين ومصر، في إطار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع الشقيقتين السعودية والإمارات، تستطيعان قيادة الأمة العربية لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي وتستهدف إضعاف العرب وتهديد مصيرهم، سواء من قوى إقليمية أو دولية.



كما أشار رئيس مجلس النواب بالعلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس النواب البحريني بنظريه المصري، مشيداً بما يبذله البرلمان المصري من جهود تسعى إلى مكافحة الإرهاب والتصدي له بكل حزم وقوة، ومحاربة كافة القوى والتنظيمات التي تدعمه وتموله.



وأعرب رئيس مجلس النواب عن تمنياته بأن يخرج اجتماع اللجنة البحرينية - المصرية المشتركة الذي سينعقد في أكتوبر المقبل في البحرين بالنتائج الطيبة التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1827 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/08/30 - 47 : 09 PM