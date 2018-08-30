بتوجيهات من جلالة الملك المفدى .. سمو محافظ المحافظة الجنوبية يفتتح شارع "ماجد بن ناصر الماجد النعيمي" بالرفاع الغربي المنامة في 30 أغسطس/ بنا / بتوجيهات من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أفتتح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية شارع "ماجد بن ناصر الماجد النعيمي" أحد الطرق الرئيسية في منطقة الرفاع الغربي، وذلك بحضور الوجيه عبد الله بن حمد النعيمي وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والعميد حمد بن علي المري مدير عام مديرية شرطة المحافظة وعدد من أفراد قبيلة النعيم.



وأشاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة خلال حفل الافتتاح باللفتة الكريمة من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتسمية أحد الطرق الرئيسية بالمحافظة الجنوبية باسم أحد رجال قبيلة النعيم تخليداً لذكراهم ومواقفهم المشرفة، مؤكدا سموه بأن هذه اللفتة الكريمة تجسّد معاني الوفاء والتكريم والتقدير تجاه أبناء الوطن وتؤكد الاهتمام الدائم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بتكريم كل من قدم خدمات جليلة لمملكة البحرين.



وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن التواصل نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مشددا سموه بالوقت نفسه أن المحافظة تحرص دائما على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والبقاء عن قرب من المواطنين في جميع المناسبات وهي مسؤولية تعتبرها المحافظة الجنوبية شرف كبير ومهمة تحرص على أدائها على أكمل وجه.



كما القى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم كلمة رحب فيها بقدوم سمو محافظ المحافظة الجنوبية ، مشيداً بلفتة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الكريمة بإطلاق اسم شخصية تاريخية على هذا الطريق الهام.



كما أثنى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي على الدور الذي تقوم به المحافظة الجنوبية بقيادة سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالتواصل مع المواطنين في جميع المجالات، مؤكدا على فرحة قبيلة النعيم بهذه المناسبة.



وقد القى الشاعر ناصر بن راشد بن فهد الماجد النعيمي قصيدة عبر من خلالها عن شكر قبيلة النعيم لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسيرهم كما عهدهم على طريق الوفاء والإخلاص على نهج الآباء والأجداد.



بعد ذلك تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بقص الشريط إيذاناً للافتتاح وسط حضور جماهيري غفير، ومن ثم التقط سموه صورة جماعية مع عدد من قبيلة النعيم الكريمة بهذه المناسبة، وهنأ سموه الحضور بهذه اللفتة الملكية الكريمة وتمنى لهم التوفيق والنجاح.



من جانبهم، عبر العديد من وجهاء وأعيان قبيلة النعيم عن عظيم شكرهم وامتنانهم لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على هذه اللفتة الكريمة سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه، وقدموا شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على تفضل سموه بافتتاح شارع ماجد بن ناصر الماجد النعيمي رحمه الله.



ويعد طريق "ماجد بن ناصر الماجد النعيمي" أحد أهم الطرق التي لها ارتباط في تاريخ المنطقة والأهالي كما يعتبر أكثر الطرق حيوية في منطقة الرفاع الغربي حيث يمتد الطريق بمسافة 1500 متر ويصل بين مجمع 902 و904 و908و910 و912.



م.ا.ب



بنا 1725 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/08/30 - 31 : 08 PM