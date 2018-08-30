شرطة العاصمة تواصل استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد المنامة في 30 أغسطس/ بنا / أكد مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن المديرية ممثلة بشعبة شرطة خدمة المجتمع قامت بعدد من الإجراءات الأمنية والوقائية وذلك لتهيئة أفضل السبل لعودة جميع الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن استعدادات وزارة الداخلية للعودة إلى المدارس.



وأوضح أن المديرية قامت بعمل مسح أمني ومعاينة مواقع جميع المدارس في نطاق المحافظة، وذلك لضمان سلامة الوصول إلى المدارس، إضافة إلى قيام أفراد شرطة خدمة المجتمع بمرافقة لجنة السلامة المرورية لعدد من المدارس بحضور ممثلي الإدارة العامة للمرور وعدد من مندوبي قسم الأمن بوزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مضيفاً أن شرطة خدمة المجتمع التابعة للمديرية ستقوم بتنظيم محاضرة توعوية بعنوان "العودة للمدارس" للأفراد المعنيين بحفظ الأمن والنظام وتنظيم حركة سير المرور أمام المدارس بهدف تهيئتهم للقيام بمهامهم المكلفين بها.



وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أن شرطة المديرية تحرص على أن تتواجد على امتداد العام الدراسي أمام ما يقارب 20 مدرسة في المحافظة من مختلف المراحل الدراسية، مشيراً إلى أهمية دور أولياء الأمور في توعية الأبناء ومتابعتهم أثناء الذهاب إلى المدرسة والانصراف منها، وتوعيتهم بطرق العبور السليم واستخدام خطوط المشاة وتجنب العبور بين المركبات، بالإضافة إلى أهمية التعاون مع رجال الأمن والمعنيين لضمان سلامتهم والآخرين.



م.ا.ب



بنا 1633 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/08/30 - 39 : 07 PM