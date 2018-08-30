جلالة الملك المفدى في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس المصري لدى وصوله البلاد المنامة في 30 أغسطس/ بنا / كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق، لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي هذا اليوم في زيارة رسمية لمملكة البحرين.







كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حيث صافح فخامة الرئيس المصري كبار مستقبليه.



وبعد استراحة قصيرة بقاعة التشريفات الكبرى بمطار البحرين الدولي غادر موكب ضيف البلاد متوجهاً إلى قصر القضيبية، حيث جرت لفخامة ضيف البلاد الكريم مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامين الجمهوري المصري والملكي البحريني، بعد ذلك تفقد جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس المصري حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.



هذا وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.





م.ا.ب



بنا 1834 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/08/30 - 45 : 09 PM