الزياني يستقبل رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين المنامة في 30 أغسطس / بنا / استقبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج صباح اليوم السيد يعقوب يوسف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لطيران الخليج السيد كريشيمير كوتشكو و عدد من اعضاء الادارة التنفيذية للناقلة الوطنية وعدد من اعضاء النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج.

وخلال اللقاء أشاد سعادة الوزير بالعمل النقابي في مملكة البحرين الذي شهد تطوراً كبيراً وملحوظاً والذي يهدف إلى تطوير آفاق التعاون مع مختلف الجهات في مجال العمل والعمال من أجل خلق بيئة عمل مستقرة تحقق مصالح أصحاب العمل والعمال. كما أكد سعادة الوزير استعداد طيران الخليج وبشكل دائم لتقديم كل أوجه الدعم للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، منوهاً في هذا الصدد إلى حرص الناقلة الوطنية على التنسيق والعمل المشترك لتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة.







خ.ب/ع ذ



بنا 1417 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/08/30 - 27 : 05 PM