مسارات جديدة مؤقتة على تقاطعي (ألبا) والنويدرات اعتباراً من الجمعة 31 أغسطس المنامة في 30 أغسطس / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن افتتاح جسرين ضمن الافتتاح المرحلي لمشروع تطوير تقاطعي دوار (ألبا) والنويدرات وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وفق التالي:



1- فتح الجسر العلوي لمشروع تطوير دوار النويدرات في الاتجاهين بحيث سيسمح بنقل حركة المرور القادمة من المنامة باتجاه الغرب إلى دوار (ألبا) بدون توقف، وأيضاً سيسمح بنقل حركة المرور القادمة من الغرب (الرفاع) باتجاه سترة والمنامة.



2- فتح الجسر العلوي لمشروع تطوير دوار (ألبا) بحيث سيسمح بنقل الحركة المرور القادمة من شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح باتجاه شارع الملك حمد بدون توقف.



3- غلق بعض المسارات داخل دوار (ألبا) وتوفير مسارات بديلة مدارة جزئياً بإشارات ضوئية (بصورة مؤقتة) بغرض تنظيم حركة المرور وتوفير مساحة حتى يتسنى للمقاول تكملة أعمال إنشاء الجسر الأوسط المؤدي لنقل الحركة المرورية من شارع الاستقلال إلى شارع الملك حمد، وسوف يتم التحويل ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 31/08/2018 ولمدة 9 شهور.



وتهيب وزارة الأشغال بمستخدمي تقاطعي (ألبا) والنويدرات الالتزام بالإشارات الضوئية وبكافة العلامات المرورية المستخدمة في عملية التحويل المروري وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.





خ.ب/ع ذ



بنا 1416 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/08/30 - 24 : 05 PM