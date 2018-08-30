جامعة البحرين تطرح برنامجي البكالوريوس في العلوم الاكتوارية وعمارة البيئة

المنامة في 30 اغسطس / بنا / أعلنت جامعة البحرين طرح برنامجين جديدين في مرحلة البكالوريوس للطلبة المستجدين، في سياق مواكبتها للتطورات العلمية العالمية، واحتياجات سوقي العمل المحلي والإقليمي.



وقال نائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الأستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر: "إن البرنامجين الذين يسدان فراغاً في سوق العمل لا سيما السوقين المحلي والإقليمي، هما برنامج بكالوريوس العلوم الاكتوارية الذي تطرحه كلية العلوم بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال، وبرنامج بكالوريوس عمارة البيئة الذي تطرحه كلية الهندسة".



وأوضح أ.د. الناصر أن البرنامجين يطرحان للفصل الأول من العام الدراسي المقبل 2018/2019 حيث يستطيع الطالب التسجيل للالتحاق بالبرنامج الذي يريد بعد القيام بعملية تثبيت القبول ومن ثم الذهاب إلى خيار تغيير الرغبات في نظام إدارة معلومات الطالب https://sis.uob.edu.bh.



وأكد أن الدراسات العلمية والميدانية التي تمسح سوق العمل، والتي أجرتها الجامعة أظهرت الحاجة إلى هذين التخصصين، خصوصاً أنهما يفتحان آفاقاً للخريجين في مجالات عدة ليس في مملكة البحرين فقط، بل في دول مجلس التعاون الخليجي بعامة، مشيراً إلى حرص الجامعة على تصميم البرنامجين وفقاً لكافة معايير ضبط الجودة والاعتمادية الأكاديمية.



وأشار نائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والبحث العلمي إلى أن من شروط الالتحاق بالبرنامجين أن يكون الطالب متخرجاً من فرع توحيد المسارات (علمي) في الثانوية العامة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والامتحان التحريري.



وتطرح جامعة البحرين البرنامجين لأول مرة في مملكة البحرين، وهما من التخصصات الحديثة الواعدة.



ومن ناحيته، ذكر عميد كلية العلوم في الجامعة الدكتور محمد مصطفى الحلو أن بكالوريوس العلوم الاكتوارية هو تخصص مشترك يجمع بين علم الرياضيات، وعلم الإحصاء، والتأمين، والمالية، مشيراً إلى أن هذا التخصص معني - في الإطار العام - بدارسة التنبؤات المالية المستقبلية، وكيفية إدارة وتقليل المخاطر في المؤسسات المالية الحكومية، نحو: قطاع التقاعد إلى جانب مؤسسات الاستثمار المالية وشركات التأمين.



وأوضح أن طرح البرنامج يأتي لتغطية حاجة سوق العمل في مملكة البحرين والمنطقة، إلى اكتواريين مختصين مؤهلين قادرين على إدارة المخاطر والقيام بالدارسات وإعداد التقارير الاكتوارية بناء على تحليل البيانات المتوفرة لديهم واتخاذ قرارات استثمارية مستقبلية.



ولفت د. الحلو إلى أن البرنامج يمتاز بقدرته على تهيئة الخريجين لاجتياز الشهادات الاكتوارية الاحترافية المقدمة من قبل جمعيات اكتوارية عالمية إذ من المؤمل ان ينال الطالب على شهادة احترافية في حرفة الاكتوارية (مثل: شهادة الزمالة لجمعية الاكتواريين الأمريكية) خلال فترة دراسته لهذا البرنامج أي يحصل على شهادة أكاديمية وأخرى احترافية.



وسيطرح البرنامج قسم الرياضيات في كلية العلوم بالتعاون مع كلية إدارة الاعمال، ويتضمن 128 ساعة معتمدة موزعة على مواد في الرياضيات، والإحصاء، وإدارة اعمال، إلى جانب فترة من التدريب العملي في إحدى شركات التأمين.



وعلى الصعيد نفسه، أفاد عميد كلية الهندسة في الجامعة الدكتور فؤاد محمد الأنصاري، أن تخصص عمارة البيئة أو landscape architecture هو برنامج أكاديمي يهتم بتخطيط، المساحات الخارجية في البيئة المبنية وتصميمها وإدارتها، ويشمل ذلك تصميم وإدارة المساحات المفتوحة العامة، والساحات الخضراء، والحدائق العامة والخاصة، والمنتزهات، والأسواق، والشواطئ، والميداين وكذلك الساحات الصغيرة والشوارع في الأحياء الحديثة والتراثية.



وأشار إلى أن هذا التخصص هو تخصص أكاديمي ومهني في الوقت نفسه، وقال: "على الرغم من أنه تخصص جديد نسبياً إلا أنه واسع الانتشار بسبب الحاجة إلى تطوير المدن والتنمية المستدامة في المدن الحديثة".



وزاد بالقول: "مثل هذا البرنامج مطروح في الجامعات الأمريكية والبريطانية، وحالياً هناك حاجة ملحة لهذا التخصص في مملكة البحرين في كل من القطاعين: الحكومي والخاص، وبناء عليه ارتأت جامعة البحرين أخذ المبادرة لتماشي احتياجات السوق من جهة، ولتسهم في تطبيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى".



وبحسب د. الأنصاي فإن خريج برنامج بكالوريس عمارة البيئة يلقب بمعماري البيئة، ويمكنه العمل في مشاريع التطوير الحكومية والخاصة، والمشاريع السكنية، والمدارس، والمشاريع السياحية والترفيهية، ومشاريع البنية التحتية فيما يخص تخطيط المساحات الخارجية وتصميمها وإدارتها.



وسيطرح برنامج بكالوريس عمارة البيئة من قبل قسم العمارة والتصميم الداخلي بكلية الهندسة. وقد تمت مراعاة معايير ضبط الجودة والاعتمادية الاكاديمية كافة عند تصميم هذا البرنامج. وتم اتخاذ مقايسة مرجعية لهذا البرنامج باختيار جامعات معتمدة عالمياً. ويتضمن البرنامج 130 ساعة معتمدة مقسمة على أربع سنوات أكاديمية.



وعن المهارات التي يتعلمها الطالب قال عميد كلية الهندسة: "يدرس الطالب في هذا البرنامج المهارات، والعلوم المتخصصة مثل دراسة المواقع، وتقنيات الكمبيوتر الخاصة بالتخصص، والتطبيقات الجغرافية، والنباتات، وإدارة المشاريع، وتصميم المواقع وتنسيقها، والإنشاء، وكذلك تاريخ عمارة البيئة والنظريات الحديثة، بالإضافة الى مقررات تهتم بالإضاءة، والتصميم الحضري، والتنمية المستدامة".







ع ذ



بنا 1244 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/30 - 04 : 04 PM