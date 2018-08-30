رئيس بعثة مملكة البحرين للحج يلتقي وفداً تايلندياً برئاسة مستشار وزير الداخلية التايلندي المنامة في 30 أغسطس/ بنا / أشاد فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند على كافة الأصعدة.



جاء ذلك خلال استقبال القطان اليوم الخميس وفداً تايلندياً يرأسهم مستشار وزير الداخلية التايلندي السيد أنوجا موكهافزا، على هامش زيارتهم لمملكة البحرين للقاء الحجاج التايلنديين والجالية التايلندية في البحرين، حيث أكد مستشار وزير الداخلية التايلندي على عمق العلاقات بين البلدين والتي تمتد إلى أكثر من 40 عاماً.



من جانبه أكد القطان حرص القيادتين في البلدين الشقيقين على تعزيز هذه العلاقات في كافة المحافل واللقاءات والمشاريع المشتركة، لافتًا إلى الاهتمام الخاص الذي توليه قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه لهذه العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.



واستعرض القطان خلال اللقاء تجربة مملكة البحرين في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين عبر حملات الحج المعتمدة، فضلًا عن دور البعثة في استمرارية تطوير الخدمات المقدمة للحجاج وتسهيل إجراءاتهم، وبيان سبل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من داخل المملكة وخارجها.



وأعرب الوفد التايلندي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس بعثة مملكة البحرين للحج الشيخ عدنان بن عبدالله القطان على حفاوة الاستقبال ومنحهم الفرصة للاطلاع على تجربة مملكة البحرين خلال موسم الحج، مؤكدين حرصهم على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في الأمور المتعلقة بشؤون الحج.



حضر اللقاء الأمين العام لبعثة مملكة البحرين للحج السيد خالد المالود وسفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين السيد تانيت نا سونخلا.



ن.ف/ع ذ



بنا 1240 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/08/30 - 00 : 04 PM