وكيل التربية للموارد والخدمات يعلن عن توظيف 797 من البحرينيين المؤهلين كمعلمين المنامة في 30 اغسطس / بنا / صرح الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات بأن قطاع الموارد البشرية في طور إنهاء إجراءات توظيف 797 من البحرينيين المؤهلين من أصحاب الكفاءات، من خريجي كلية البحرين للمعلمين والجامعات المحلية والخارجية، المستوفين لمتطلبات التوظيف للعمل كمعلمين.



وبهذه المناسبة، أعرب وكيل التربية للموارد والخدمات عن شكره وتقديره للدعم الذي تحظى به الوزارة من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، بتوفير القوى البشرية اللازمة، لتشغيل العام الدراسي الجديد 2018/2019م، بما يساعد على تنفيذ مشاريع الوزارة التطويرية بالصورة المطلوبة، مشيداً بالتعاون الكبير الذي يبديه ديوان الخدمة المدنية في هذا المجال.



والجدير بالذكر أن العودة المدرسية بالنسبة لأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية ستكون يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018م.





خ.ب/ع ذ



بنا 1238 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/08/30 - 56 : 03 PM