معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يقوم بزيارة تفقدية لعدد من وحدات قوة دفاع البحرين المنامة في 30 اغسطس / بنا / قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى عدد من وحدات قوة دفاع البحرين، حيث أستمع معاليه إلى إيجاز عن مراحل سير العمل بها، وبرامج التدريب والتأهيل التي من شأنها زيادة الكفاءة القتالية والإدارية لمنسوبي تلك الوحدات.



كما وأطلع معاليه خلال الزيارة على مستوى الاستعدادات العسكرية لتلك الوحدات والتي تمكنها من مواجهة كافة التحديات بجانب أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، وذلك تنفيذاً للخطط المدروسة والعمل الدؤوب والمستمر لمواكبة التطورات والتحديثات في المجال العسكري والتي من شأنها تقوية وتعزيز الجاهزية القتالية والإدارية بما يتواكب مع التطور اللافت الذي تشهده قوة دفاع البحرين في مختلف المجالات.



وقد وجه معاليه الجميع إلى الاستمرار في تنفيذ المشاريع والبرامج التدريبية بكل اهتمام، والتي من شأنها تطوير ورفع كفاءة العناصر البشرية، كما حثهم على أهمية مواصلة البذل والعطاء والعمل بكل طاقة وقوة وحرص وتفاني لتحقيق وإنجاز الأهداف المنشودة وفقاً للطموحات الوطنية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



وفي ختام الزيارة أعرب معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن خالص تقديره للجهود الطيبة والملموسة التي يبذلها رجال قوة دفاع البحرين في مختلف مواقع وميادين البذل المخلص والتضحية الصادقة داخل وخارج البلاد.



خ.ب/و.ش



بنا 1134 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/08/30 - 48 : 02 PM