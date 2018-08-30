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سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الفرنسي
2018/08/30 - 32 : 02 PM
المنامة في 30 أغسطس/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة وذلك رداً على برقية سموه المهنئة بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 والتي اختتمت منافساتها مؤخراً في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

وأعرب فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون في برقيته عن خالص شكره وتقديره لمشاعر سمو رئيس الوزراء النبيلة الطيبة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.


ل.ب/و.ش

بنا 1122 جمت 30/08/2018


عدد القراءات : 31         اخر تحديث : 2018/08/30 - 32 : 02 PM
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