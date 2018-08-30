محافظ الشمالية: إنجاح العمل المشترك بين المحافظة والمؤسسات الأهلية المنامة في 30 أغسطس/ بنا / أثنى سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور على المبادرات الرامية إلى إنجاح العمل المشترك بين المحافظة والمؤسسات الأهلية، مؤكدًا على أن هذا العمل هو الذي يجسد على أرض الواقع فكرة الشراكة المجتمعية من أجل الارتقاء بالمجتمع على مختلف الأصعدة.



وقال العصفور في مجلس المحافظة الشمالية اليوم، أن هناك تطورًا ملحوظًا في نوعية البرامج والأنشطة وكذلك وسائل التعاون بين القطاعين العام والخاص للقيام بالمشروعات المشتركة، متطرقًا في هذا المجال إلى القطاع الزراعي والحيواني، موضحًا أن هناك الكثير من الفرص المربحة في مجال الزراعة إذا ما تم الاعتناء بدراسة جدوى المشاريع وتنفيذها بالشكل الصحيح.



ولدى استقباله وفدًا من أهالي قرية جد الحاج، لفت العصفور إلى القرية كنموذج من نماذج العمل المشترك والتي شهدت مشروع تطوير ساحلها بالتعاون بين المحافظة والقطاع الخاص ومؤسسات القرية، معبرا عن اعتزازه بالاستمرار في مثل هذه المشاريع على سواحل المحافظة، فيما أشاد الأهالي بما تحقق من عمل تم من خلاله تحويل الساحل إلى واجهة بحرية كمتنفس للأهالي وبالإمكانيات المتوافرة وتوظيفها بشكل ممتاز.



من جانب آخر، تناول العصفور الحديث عن الاهتمام بتطوير الاستثمار بالتعاون مع إدارة الأوقاف الجعفرية، فهذا القطاع يعد من أهم القطاعات حيوية من ناحية توافر المقومات الرئيسية كالأراضي لمختلف الاستعمالات، مؤكدًا أن إدارة الأوقاف الجعفرية لديها العديد من الخطط في هذا المجال وستشهد في المستقبل توسعًا أكبر.





ن.ف/و.ش



بنا 1118 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/08/30 - 25 : 02 PM