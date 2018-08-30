سمو ولي العهد يهنئ سلطان ماليزيا بذكرى العيد الوطني المنامة في 30 أغسطس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة السلطان محمد الخامس سلطان ماليزيا، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة و السعادة و للشعب الماليزي الصديق المزيد من التقدم و الرقي.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد مهاتير بن محمد رئيس وزراء ماليزيا ضمنها سموه تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.









ل.ب/و.ش



بنا 1027 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/08/30 - 35 : 01 PM