سمو رئيس الوزراء يهنئ سلطان ماليزيا بالعيد الوطني المنامة في 30 أغسطس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة السلطان محمد الخامس سلطان ماليزيا، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، ضمنها سموه أصدق تهانيه و تمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب ماليزيا الصديق دوام التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله و رعاه برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد مهاتير بن محمد رئيس وزراء ماليزيا ضمنها سموه تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.



ن.ف/و.ش



بنا 0813 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/08/30 - 24 : 11 AM