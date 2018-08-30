الولايات المتحدة توقع إعفاءات من حصص استيراد الصلب والألومنيوم من كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين

واشنطن في 30 أغسطس/ بنا / اعلنت وزارة التجارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وقع إعلانات تسمح بإعفاءات محددة من حصص استيراد الصلب والألومنيوم من بعض الدول.

وتشمل الاعفاءات الحصص في الصلب المستورد من كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين الألومنيوم من الأرجنتين.



واكدت الوزارة ان بوسع الشركات طلب استثناءات استنادا إلى عدم كفاية الكمية أو الجودة المتاحة من منتجي الصلب أو الألومنيوم الأمريكيين مما يمكن منح استثناء من الحصة مع عدم استحقاق أي رسوم.

دخلت الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك حيز التنفيذ في أول يونيو.



وقالت الحكومة البرازيلية في وقت سابق إن الحصص والرسوم الأمريكية على صادرات البرازيل من الصلب والألومنيوم غير مبررة.











و.ش



بنا 0729 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/08/30 - 54 : 10 AM