لجنة الرصد والمتابعة في "الوطنية لحقوق الإنسان" تعقد اجتماعها العادي الخامس عشر المنامة في 30 أغسطس / بنا / عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الخامس عشر، برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية السيد خالد الشاعر والسيدة روضة العرادي.

واستعرضت اللجنة مجمل الشكاوى التي استلمتها المؤسسة الوطنية، والمساعدة والمشورة القانونيتين التي قامت بتقديمها، والتي بلغ عددها 6 شكاوى، حيث تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في شأنها والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعتها.



كما قدمت 31 مساعدة ومشورة قانونيتين، حيث تنوعت بين المساعدة في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب طلبات المساعدة لإيجاد الحلول لبعض الطلبات الإسكانية المعلقة، كما رصدت المؤسسة 4 حالات من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تلقت اللجنة 98 حالة عبر الخط الساخن المجاني لتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة والمشورة القانونيتين خلال شهري يوليو وأغسطس.



كما أشادت اللجنة بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة تحت إشراف الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خليفة بن علي الفاضل، وتدشين النظام المتكامل لإدارة الاتصالات (CMS) الخاص بتلقي الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن، والذي مر عام منذ تدشينه، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل فريق خدمة العملاء.



وتستقبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الشكاوى وطلبات المساعدة القانونية عن طريق الحضور الشخصي والخط الساخن المجاني 80001144، وعن طريق الموقع الإلكتروني www.nihr.org.bh أو تطبيق الهواتف النقالة NIHR Bahrain.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0644 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 129 اخر تحديث : 2018/08/30 - 05 : 10 AM