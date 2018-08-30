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اصابات بالاختناق جراء استخدام قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع في طوباس
2018/08/30 - 10 : 09 AM
رام الله في 30 أغسطس/ بنا / أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من المواطنين الفلسطينيين بالغاز المسيل للدموع، بينهم عائلة مكونة من ستة أفراد، كما اعتقلت مواطنا أثناء اقتحامها مدينة طوباس.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الانباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسل للدموع، وأخرى صوتية، ما أدى إلى إصابة عائلة مكونة من ستة أفراد بالاختناق، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المصادر أن الاحتلال اعتقل المواطن وسام مجيد صوافطة، أثناء دهم منزله في المدينة.

و.ش

بنا 0604 جمت 30/08/2018


عدد القراءات : 31         اخر تحديث : 2018/08/30 - 10 : 09 AM
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