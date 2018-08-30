الأمين العام للأمم المتحدة يحذر النظام السوري من القيام بعملية عسكرية شاملة في إدلب نيويورك في 30 أغسطس/ بنا / حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس النظام السوري من القيام بعملية عسكرية شاملة في محافظة إدلب السورية.



وفيما اكد غوتيريس أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية غير مقبول على الإطلاق، اشار الى ان تنامي مخاطر وقوع كارثة إنسانية في حال تنفيذ عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب السورية.



وناشد كل الأطراف ممارسة ضبط النفس ومنح الأولوية لحماية المدنيين، داعيًا ضامني عملية أستانة إلى توسيع نطاق جهودهم لإيجاد حل سلمي للوضع في إدلب، وهي آخر المناطق المتبقية لتهدئة الصراع المتفق عليها من قبل.



ودعا غوتيريس جميع الأطراف إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المدنيين وبنيتهم الأساسية بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية، والسماح بحرية الحركة بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.



و.ش



بنا 0548 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/30 - 01 : 09 AM