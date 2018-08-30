مطالعات الصحف في البحرين المنامة 30 أغسطس / بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الخميس بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن المحلي والعلاقات العربية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.



- جلالة الملك المفدى في مقدمة المستقبلين البحرين ترحب بفخامة الرئيس السيسي اليوم.

- سفيرة مصر لدى المملكة: العلاقات البحرينية المصرية تتجه إلى التكاملية.

- النيابة حققت مع متهمين حاولوا اعتماد مؤهلات غير مستوفاة الشروط.

- محافظ الجنوبية لدى استقباله السفير التايلاندي: علاقات مملكتي البحرين وتايلاند نموذج للتعاون والصداق.

- وزير شؤون الاعلام يؤكد دعم البحرين للقاهرة في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب.

- اليونسكو تستمر في تلقي ملفات الترشح لجائزة اليونسكو – الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم.

- وزارة العدل تدعو الحجاج إلى تقييم أداء حملات الحج لهذا العام إلكترونيا.

- "التنمية السياسية" يدرب المترشحين المحتملين على مهارات الخطاب و التفكير السريع.

- الجبير: نؤيد فرض مزيد من العقوبات على إيران.

- ديوان الخدمة المدنية يدشن الحزمة الثالثة من "هندرة" لتبسيط الخدمات في 14 جهة حكومية.

- غدا أخر يوم لتثبيت القبول في جامعة البحرين.



و.ش



بنا 0537 جمت 30/08/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/08/30 - 44 : 08 AM