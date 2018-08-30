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الطقس في البحرين: حار ورطب أحيانا مع بعض السحب
2018/08/30 - 43 : 08 AM
المنامة في 30 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا ورطبا أحيانا مع بعض السحب، وتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في الصباح الباكر.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين.

درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 95 % الصغرى 40% .

و.ش

بنا 0535 جمت 30/08/2018


عدد القراءات : 21         اخر تحديث : 2018/08/30 - 43 : 08 AM
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