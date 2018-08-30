نتنياهو يحذر أعداء إسرائيل من أنهم يخاطرون بالدمار القدس 29 أغسطس / بنا / وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة قام بها إلى مفاعل نووي إسرائيلي (ديمونة) تحذيراً لما سماهم "أعداء إسرائيل" من أن إسرائيل لديها الوسائل التي تمكنها من تدميرهم، وذلك في إشارة مبطنة على ما يبدو إلى ترسانتها النووية المفترضة.



وقال نتنياهو خلال حفل لإطلاق اسم الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريس على المجمع الواقع بالقرب من بلدة ديمونة الصحراوية "هؤلاء الذين يهددون بمحونا يضعون أنفسهم في خطر مماثل، ولن يحققوا هدفهم بأي حال من الأحوال".







جاءت تصريحات نتنياهو في وقت تضغط فيه إسرائيل على القوى العالمية لتحذو حذو الولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق المبرم مع إيران عام 2015 والذي حد من القدرات النووية الإيرانية.







ويرى الإسرائيليون أن الاتفاق غير كاف لمنع عدوتهم من امتلاك الوسائل التي تمكنها في النهاية من صنع القنبلة النووية، وهو أمر تنفيه طهران التي وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1970.







ع.إ.ح





عدد القراءات : 107 اخر تحديث : 2018/08/30 - 21 : 06 AM