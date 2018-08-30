ترامب: لا يوجد سبب لاستئناف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية واشنطن 29 أغسطس / بنا / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان صدر عنه، إنه لا يوجد سبب لاستئناف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية.



ويعتقد الرئيس الأمريكي أن علاقته مع (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونج أون جيدة جدا وودية، ولا يوجد سبب في الوقت الحالي لإنفاق مبالغ كبيرة من المال على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضاف ترامب في تغريدات على حسابه على تويتر: "إلى جانب ذلك يستطيع الرئيس أن يبدأ على الفور التدريبات المشتركة مرة اخرى مع كوريا الجنوبية واليابان اذا اختار ذلك. وإذا فعل ذلك، فإنها (المناورات) ستكون أكبر من أي وقت مضى".







ع.إ.ح





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/30 - 51 : 06 AM