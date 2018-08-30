البحرية الأمريكية تضبط مئات الأسلحة الصغيرة في قارب بخليج عدن واشنطن 29 أغسطس / بنا / قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن القوات البحرية ضبطت مئات من قطع الأسلحة الصغيرة بينها بنادق كلاشنيكوف في قارب بخليج عدن.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء وأن طاقم المدمرة جيسون دونام اعتلى القارب الشراعي الذي لا يرفع أي أعلام.

وامتنع المسؤول عن التعليق على وجهة القارب لكنه قال إن الأمر قيد التحقيق، وأن البحرية الأمريكية وسفنا تابعة لدول حليفة نفذت عمليات مماثلة فيما مضى وشمل ذلك ضبط مخدرات في قوارب بالمنطقة.







ع.إ.ح

عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/08/30 - 15 : 03 AM