في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط..وزير شؤون الاعلام: العلاقات مع مصر نموذج في الأخوة التاريخية والشراكة المتنامية المنامة في 29 أغسطس/بنا/ أشاد وزير شؤون الاعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية سعادة السيد علي بن محمد الرميحي بالعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما تشهده على الدوام من تقدم وازدهار على أسس متينة من الود والترابط والاحترام المتبادل بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.



وأكد الوزير في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أن العلاقات البحرينية - المصرية اكتسبت دفعة قوية وإيجابية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وأخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معززة من أهميتها الاستراتيجية كأنموذج يحتذى به في الأخوة والشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية الوثيقة والمتنامية".



وثمّن وزير شؤون الإعلام المواقف الثابتة والمشرفة لمصر العروبة والحصن المنيع للأمة العربية والإسلامية في الوقوف إلى جانب مملكة البحرين والخليج العربي ، ودعمها الدائم لحقوقنا وقضايانا المشروعة في مختلف المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتضحياتها المشهودة في الذود عن الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، من منطلق دورها المحوري كركيزة أمان وسلام واستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وأكد الرميحي وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتضامنها معها في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وتلبية تطلعات شعبها الشقيق نحو استدامة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.



وأعرب عن اعتزازه بحرص البلدين الشقيقين على تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الجهود الدولية المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب، منوهًا إلى وقوفهما وتضامنهما مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لكل ما يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة البلدان العربية وسيادتها الإقليمية، ومساسًا بمصالح الشعوب الشقيقة.



وأكد وزير شؤون الإعلام سعادة السيد علي بن محمد الرميحي حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الإعلامي مع مصر عبر تبادل الأخبار والمعلومات ونقل الخبرات الفنية والتقنية، والتنسيق المشترك في نشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال، والتصدي لخطابات التطرف والكراهية والتحريض على الإرهاب في وسائل الإعلام المختلفة.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1929 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/29 - 33 : 10 PM