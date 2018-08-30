سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة يستقبل اللجنة المنظمة لجائزة سموه للعمل التطوعي‎ المنامة في 29 اغسطس / بنا/ استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، صباح اليوم رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لجائزة سموه للعمل التطوعي في دورتها الثامنة، مؤكدا سموه أهمية تركيز الجهود في دعم ومساندة العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع في شتى المجالات.









واستعرض سموه ترتيبات الدورة الحالية للجائزة، حيث عرض حسن بوهزاع رئيس اللجنة المنظمة ورئيس جمعية الكلمة الطيبة، ورئيس الاتحاد العربي للتطوع أسماء رواد العمل التطوعي العربي الذين تم اختيارهم وفقا لمعايير الجائزة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوع، كما استعرض سموه آليات عمل اللجنة المنظمة بشأن جائزة أفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين.



ووجه سموه اللجنة المنظمة إلى العمل على تنظيم الحفل الختامي لتوزيع الجائزة وتكريم رواد العمل التطوعي في شهر سبتمبر القادم بصورة تليق بمكانة مملكة البحرين في التطوع، منوها سموه بدور جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوع في تعزيز التعاون العربي المشترك بين منظمات العمل الأهلي في هذا المجال الحيوي.



وأكد سموه أن التطوع يسهم في خلق كوادر وطنية تسهم في الخطط التنموية للمملكة من خلال ملامساتهم لاحتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، وفق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وكذلك تأكيد وحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تشجيع مثل هذه المبادرات ليصبح التطوع ثقافة مجتمعية تستفيد منها مختلف الجهات الرسمية والأهلية.



حضر اللقاء كل من أنور بوحسن نائب رئيس اللجنة المنظمة، وسامية حسين رئيسة لجنة التسويق والعلاقات العامة، ويعقوب بوهزاع الأمين العام للجائزة، وعبد الرزاق المريسي المدير العام لجمعية الكلمة الطيبة ورئيس لجنة السكرتارية.





م.ا.ب



بنا 1853 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/29 - 00 : 10 PM