دبي تسهم في إنجاز مشروع يوفر طاقة كهرباء نظيفة لأكثر من مليون أسرة بألمانيا دبي في 29 أغسطس/ بنا / أعلنت شركة (الأحواض الجافة العالمية) بدبي، إنجاز الجزء العلوي للمنصة البحرية (بوروين غاما) والتي ستتولى تحويل طاقة الرياح إلى تيار جهد عالي مستمر، من خلال نقل 900 ميجاوات من الكهرباء من مزارع الرياح البحرية في بحر الشمال إلى البر الرئيسي في ألمانيا، ما يوفر طاقة رياح نظيفة كافية لتغطية الاستهلاك السنوي للكهرباء لأكثر من مليون أسرة ألمانية.



واشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى أنه من المقرر أن يتم تشغيل المنصة ككل العام المقبل، مبيناً انه من المتوقع أن يتم شحن الجزء العلوي لمنصة (بوروين غاما) البالغ وزنها 18 الف طن، في منتصف سبتمبر المقبل عبر قناة السويس إلى بحر الشمال، وسيتم تثبيته في مايو 2019 على بُعد يقارب 130 كيلومتراً وعمق حوالي 40 متراً قبالة الساحل الألماني.



وقد بدأ تصنيع الجانب العلوي للمنصة في الأحواض الجافة العالمية – دبي في العام 2014، واستغرق أكثر من 13.5 مليون ساعة عمل، وتم استخدام 10.500 طن من الفولاذ، وهو أكثر من كمية الفولاذ المستخدم لبناء برج إيفل، كما أن كمية الطلاء التي تم استخدامها تكفي لتغطية 30 ملعباً لكرة القدم، و 880 كيلومتراً من سحب الكابلات داخل المنصة والتي يمكن أن تغطي المسافة الفاصلة بين مدينتي هامبورغ وميلان.



في المراحل الأخيرة من المشروع، نفذت شركة الأحواض الجافة العالمية عمليتي رفع وتحميل ضخمتين للجزء العلوي لمنصة (بوروين غاما) لتنجز بذلك واحدة من أكبر عمليات الرفع في الشرق الأوسط.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1648 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/29 - 11 : 08 PM