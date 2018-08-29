مديرية شرطة محافظة المحرق تعقد اجتماعا تنسيقيا استعداداً للعودة إلى المدارس المنامة في 29 اغسطس / بنا/ ترأس العميد فواز حسن الحسن مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق اجتماعاً تنسيقياً ضم ممثلي الجهات المعنية بتنظيم السير بمحيط المدارس المتمثلة في -الإدارة العامة للمرور، ووزارات التربية والتعليم، والأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والعمل والتنمية الاجتماعية- وذلك ضمن استعدادات هذه الجهات بمناسبة قرب عودة الطلبة إلى المدارس.



وفي بداية الاجتماع أشاد مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بالدور الايجابي لتعاون هذه الجهات في إنجاح خطط تنظيم السير بمحيط المدارس في الفترة الماضية، ثم بدأ الاجتماع باستعراض محاور تلك الخطط و التي تشتمل على الالتقاء بإدارات المدارس و أولياء الأمور، وسكان المنازل المجاورة للمدارس بهدف إطلاعهم و التشاور معهم حول تفاصيل تلك الخطط، منوها بأن المديرية تحرص أثناء تصميمها لهذه الخطط أن تحقق الأهداف المحددة لها وهي تأمين سلامة الطلاب وتنظيم حركة السير وضمان انسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى تعزيز ثقافة الالتزام الذاتي بقواعد المرور، كما تراعي المديرية أثناء إعداد هذه الخطط معايير جودة الأداء المنبثقة من فلسفة شرطة خدمة المجتمع، وهي أن تلبي هذه الخطط حاجة المجتمع وتكون ذات جودة ومستدامة وقابلة للقياس.



وأضاف أنه خلال هذا العام الدراسي الجديد ستستهدف مديرية شرطة محافظة المحرق تغطية 31 مدرسة من أصل 45 مدرسة في المحافظة، أي بزيادة قدرها 55% من عدد المدارس المستفيدة من خدمات الشرطة في تنظيم السير في العام المنصرم، مضيفا أن المديرية خصصت عدد 40 من ضباط وضباط صف لتنفيذ هذه المهمة على مدار العام الدراسي، إضافة إلى ما يقارب 62 من العلامات التنظيمية و الإرشادية المتنقلة، كما تم التنسيق فيما يخص مساندة الشرطة من قبل المتطوعين بالتعاون مع مركز تنمية العمل التطوعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم حركة السير في محيط 6 مدارس.





م.ف.ق/خ.أ



بنا 1644 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/29 - 09 : 08 PM