ختام ورشة (الممارسات الأفضل خلال تحقيقات جرائم الإرهاب وتمويله) بنادي ضباط الأمن العام المنامة في 29 اغسطس / بنا/ اختتمت ورشة (الممارسات الأفضل خلال تحقيقات جرائم الإرهاب وتمويله) والتي أقيمت بنادي ضباط الأمن العام بالتعاون والتنسيق بين إدارة التدريب والمركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج بوزارة العدل الأمريكية.



وبهذه المناسبة أكد مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية "أن إقامة مثل هذه الورش والدورات التدريبية يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية وتماشياً مع سياسة التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة الداخلية، وتهدف إلى تطوير العمل الأمني والعمل على إعداد العنصر البشري، وتدريبه وفق أحدث البرامج والمعايير الدولية"، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين إدارة التدريب والمركز المشترك لمكافحة الإرهاب وجهودهم المستمرة في العمل على تطوير مهارات رجال الأمن للتعامل مع كافة التحديات التي تواجههم خلال تأديتهم لواجبهم.



وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات وتطوير مهارات المشاركين، في كشف أساليب تمويل الإرهاب والتحقيق فيه، ومكافحة الإرهاب الموجه نحو المجتمعات المحلية والدولية والممارسات التي تدعو إلى التطرف الفكري، بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده.



وفي ختام الورشة قام مدير إدارة التدريب بتوزيع الشهادات على المشاركين في الورشة.





م.ف.ق/خ.أ



بنا 1641 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/08/29 - 04 : 08 PM