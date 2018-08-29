سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من أخيه سمو أمير دولة الكويت الشقيقة المنامة في 29 أغسطس / بنا / تلقى صاحب ​السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه المعزية له بوفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح.



أعرب سمو أمير دولة الكويت في برقيته عن صادق شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الأخوية الكريمة، متمنياً لسمو ولي العهد وافر الصحة والسعادة.



م.ف.ق/خ.أ



بنا 1640 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/29 - 00 : 08 PM