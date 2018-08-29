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الديوان الملكي يعلن أن جلالة الملك المفدى سيكون في مقدمة مستقبلي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى وصوله البلاد غدا‎
2018/08/29 - 05 : 07 PM
المنامة في 29 أغسطس/بنا/ يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيكون في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد يوم غد الخميس الموافق الثلاثين من شهر أغسطس الحالي، في زيارة رسمية يجري فخامته خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

وينتهز الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق، متمنياً لفخامته طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.




م.ا.ب/خ.أ

بنا 1559 جمت 29/08/2018


عدد القراءات : 59         اخر تحديث : 2018/08/29 - 05 : 07 PM
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