وزير الخارجية السعودي يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الروسي موسكو في 29 أغسطس/بنا/ التقى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في العاصمة الروسية موسكو اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

وحسب وكالة الانباء السعوية (واس) عقدت جلسة مباحثات وتم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بالإضافة لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتنسيق المستمر من أجل الاستقرار والتنمية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء وجلسة المباحثات، نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية رائد بن خالد قرملي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.



خ.أ



بنا 1512 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/08/29 - 23 : 06 PM