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جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من أخيه سمو أمير دولة الكويت الشقيقة
2018/08/29 - 17 : 06 PM
المنامة في 29 أغسطس / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية جلالته المعزية له بوفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، أعرب سمو أمير دولة الكويت في برقيته عن صادق شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الأخوية الكريمة، متمنياً لجلالته وافر الصحة والسعادة.

خ.ب/خ.أ

بنا 1508 جمت 29/08/2018


عدد القراءات : 56         اخر تحديث : 2018/08/29 - 17 : 06 PM
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